راتب يصل لـ4500 جنيه.. تفاصيل ملتقيات توظيف الشباب من جميع المؤهلات

نشرت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددا من ملتقيات التوظيف للشباب من الجنسين، لتوفير فرص عمل بمختلف القطاعات.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أولا: يوم توظيف مفتوح بـ"هايبر ماركت"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير، تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف، الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020، من الساعة 10 صباحا إلى 3 عصرا، بالعنوان التالي: 12 شارع حسن الشريف، متفرع من مصطفى النحاس، أعلى توكيل نيسان أمام مدرسة المنهل – الحي الثامن – مدينة نصر.

تفاصيل الوظائف المتاحة:

1- جزار - مشرف جزارة – مشرف بقالة.

2- موظف أمن.

3- مراقب كاميرات.

4- بائع بقالة.

5- بائع لحوم.

6- خباز (شرقي - غربي).

7- موظف خدمات.

8- سائقين رخصة مهنية (أولى - ثانية - ثالثة).

وتقدم الشركة مزايا مختلفة: مرتبات مجزية وحوافز شهرية وتأمين طبي واجتماعي، وتأمين على الحياة، وفرص للترقي.

وتقبل الشركة جميع المؤهلات الدراسية، إذ يمكنك التقدم عن طريق ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة: https://tinyurl.com/y6xgj6pw.

ثانيا: يوم توظيف مفتوح بإحدى شركات الحلويات

كما أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير، تنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف، الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020 من الساعة 10:30 صباحا إلى 4 عصرا، بالعنوان التالي: شارع التحرير – ميدان الدقي – أقرب محطة مترو الدقي.

شركة للحلويات والمطاعم تطلب للتعيين بفروع القاهرة الوظائف الآتية:

1. كاشير: يفضل المعرفة التامة للتعامل مع النقود وجرد وتصفية الكاش نهاية الشيفت.

2. عضو فريق: عارض منتجات وبائع داخل الفروع.

3. كابتن أوردر: تقديم الأوردرات في المطاعم.

4. شيف شرقي وإيطالي "فطائر ومعجنات".

5. دليفري.

6. متلقي طلبات (ديسبتشر).

7. ويتر.

8. استيورد.

مميزات وحقوق الوظيفة:

- يبدأ المرتب من 2300 جنيه، ويزيد حسب الوظيفة، ومرتب الشيف 4500 جنيه + تيبس.

- تأمينات صحية واجتماعية.

- 8 ساعات عمل.

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل متوسط، وعالِ (خريجين).

- خبرة ودون خبرة حسب الوظيفة.

- موقف محدد من التجنيد.

- أقصى حد للسن 35 عاما.

وللتقديم يمكنك التسجيل من خلال الرابط: https://tinyurl.com/y5oyouzz.