الأرصاد تحذر قائدي السيارات من الشبورة: ارتداء الملابس الشتوية ضرورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية، والشبورة المائية كانت موجودة بعد الفجر واستمرت حتى الساعة الثامنة صباحا وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والذي يقل معها مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا "نرجو خلال الأيام القادمة الحذر الشديد من قائدي المركبات أثناء فترة الشبورة"، مشيرا إلى أن هذه الأيام نشهد حالة من الاعتدال في درجات الحرارة.

وتابع أن الطقس معتدل على شمال البلاد خلال فترات النهار ويكون بارد في فترات الليل وخاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وشديد البرودة على مناطق من جنوب البلاد نظرا للطبيعة الصحراوية لهذه الأماكن ودرجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في فترات الليل في هذه الأماكن.

وأكد أن ارتداء الملابس الشتوية أصبح شيء ضروري خلال الأيام القادمة وخاصة لمن يكونوا خارج المنازل في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولي من الصباح.

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 14.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 16.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 22 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 23 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 10.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 7.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 17.