"ميت غمر المركزي" ينهي معاناة شاب من ضيق التنفس بعملية جراحية دقيقة

أنهى فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي في الدقهلية، معاناة شاب في العقد الثالث من العمر، من وجود كيس بالفك العلوى يعيق مجرى التنفس ويسبب آلام مبرحة له، من خلال إخضاعه لعملية جراحية لإزالة الكيس.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي بمستشفى ميت غمر المركزي، نجح في إنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر من وجود كيس بالفك العلوى حجمه 3.5 × 5 سم وممتد لتجويف الأنف، يعوق مجرى التنفس ويسبب للمريض آلاما مبرحة، حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الكيس وتم وضع عظام تعويضية بعد استئصال الكيس بالكامل تحت التخدير الموضعي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان له، أن هذه الأكياس المرضية قد يزداد حجمها على حساب عظام الفك، مما قد يتسبب في فقدان العظم وبالتالي ضعف الفك، وقد تسبب في بعض الأحيان التهابات الجيوب الأنفية والتهابات اللثة وغيرها من أمراض الاسنان.

وتقدم مكي بالشكر للإدارة العامة لطب الأسنان وإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور محمد معتمد، رئيس قسم الاسنان، والدكتور محمد حجازي، والدكتورة هدير عبد النبي، بالتعاون مع قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الدكتور عزت عبد المنعم، والأطقم التمريضية والأطقم المعاونة لهم.

يُذكر أن مستشفى المنصورة الدولي في الدقهلية، أجري أول عملية قلب مفتوح، أمس، خاصة بعيوب القلب الخلقية لطفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، ما اعتبرته مديرية الصحة نجاح كبير لطاقمها الصحي، ووصف الدكتور سعد مكى العملية بأنها سابقة هي الأولى من نوعها فى مستشفيات وزارة الصحة.