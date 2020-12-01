محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بحملات مراقبة لتنفيذ قرار غلق المحال

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بدأ تطبيقها اليوم والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا وينتهي النشاط ويتم الغلق في تمام الساعة 11مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا صيفا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12مساء، وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فقد أشار المحافظ أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا ومن 8 صباحا حتى 6مساء شتاء.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن يومي الخميس والجمعه سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12مساء صيفا، بينما ستعمل خلال الشتاء من 7 صباحا حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1صباحا صيفا وشتاء.

يذكر أنه يستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.