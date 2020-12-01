تمويل يصل لـ10 آلاف جنيه.. تفاصيل قرض "باب رزق" من البنك الزراعي

أعلن البنك الزراعي برنامج تمويلي جديد بعنوان "باب رزق"، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري، وذلك في 26 قرية بجميع محافظات مصر كبداية للمشروع تماشيا مع سياسات البنك المركزي المصري وتوجيهاته لتحقيق الشمول المالي لفئات المجتمع كافة.

وتستعرض "الوطن" شروط وتفاصيل الحصول على قرض باب رزق وفقًا لجهاز تنمية المشروعات على النحو التالي:

شروط الحصول على قرض باب رزق

- يقدم البنك الزراعي المصري من خلال باب رزق قروض ميسرة بقيمة تتراوح بين 2000 جنيه و10 آلاف جنيه بفائدة متناقصة.

- يتم الحصول على القرض بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة.

- يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط.

- يحصل العميل خلال إنهاء إجراءات الحصول على القرض على بطاقة ميزة البنك الزراعي مجانًا، لتمكين العميل من استخدامها في مدفوعاته ومعاملاته البنكية.

الفئات المستفيدة من قرض باب رزق

ويستفيد من البرنامج أصحاب الحرف اليدوية الريفية مثل صناعة السجاد والخوص والتريكو وغيرها من الصناعات اليدوية البسيطة التي تستفيد من الموارد المتاحة في محيط بيئتهم الريفية، إضافة إلى صغار التجار من العاملين في تجارة الأعلاف والأسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة، كما يستهدف ربات البيوت الراغبات في تربية الدواجن والحيوانات المنزلية أو العمل بالصناعات المنزلية من أغذية ومنتجات الألبان والحرف اليدوية البسيطة.

ويسهم برنامج التمويل "باب رزق" في تحقيق التمكين الاقتصادي لسكان الريف خاصة السيدات والحرفيين، إذ يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال دعمهم ومساعدتهم على تحقيق عائد مادي يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، تماشيًا مع توجهات الدولة ومراعاة للبعد الاجتماعي للطبقات الريفية الفقيرة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنّ البنك الزراعي المصري يقدم حزم تمويلية متنوعة يمكن الحصول عليها من مصادر متعددة بطرق سداد وتسهيلات مختلفة، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات الراغبين في إقامة وتنفيذ مشروعات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر (جديدة / قائمة)، في مجالات عدة (إنتاجية / خدمية / تجارية).​