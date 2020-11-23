تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لـ قروض الفلاحين من البنك الزراعي

تقدم الدولة ممثلة في البنك الزراعي ومديريات الزراعة، مجموعة من الخدمات المالية، خاصة لفئة الفلاحين، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجة، وعلى الأخص تلك التي توفر اللحوم الحمراء والدواجن في السوق المصري.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية أهم القروض وأنواعها التي تقدم للأشخاص الذين يعيشون في ريف مصر، مثل قرض البط وقرض مشروع اللحم البتلو.

قرض مشروع البتلو

يمكن لأهلنا في الريف الحصول على قرض البتلو وهو عبارة عن رؤوس مواشي بدلا من الأموال السائلة.

ويتطلب الحصول على هذا القرض الآتي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مشروع البتلو

التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة.

صورة الرقم القومي لطالب التمويل، كذلك الضامن.

صورة المؤهل الدراسي، لكن يستوجب الأصل للاطلاع عليها، للأميين ينبغي الحصول على شهادة محو الأمية.

فيش وتشبيه موجه للمديرية.

يجب أن يوفر المتقدم مكانا ملائما لتربية المواشي إذا كانت أقل من 20 رأسا، ومزرعة مرخصة إذا كانت أكثر من 20.

يقوم البنك الزراعي بالاستعلام عن مقدم الطلب، وأخد الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

يشترط بعض شراء الماشية أن يجرى ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد خطر النفوق والذبح الاضطراري والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة بالنسبة للجمعيات والشركات لصالح البنك الزراعي على نفقة العميل.

قرض البط

تقوم مديرية الزراعة في عدد من المحافظات الريفية، بتوفير قروض الطيور، وهو عبارة عن توفير عدد من الطيور "25 طيرا" كل فترة، ويتم توفير العلف ويكون قيمة العلف والطيور 1500 جنيه تقريبا، ويتم تسديدها بعد تسمين الطيور وبيعها بالسوق.

خطوات الحصول على قرض البط

تقوم المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة؛ لتوفير الطيور اللازمة، ومن يرغب في الحصول على هذا القرض يمكنه التوجه إلى مجلس القرية التابع للشخص، يقوم بتسليم طلب الحصول على قرض البط، بالإضافة غلى صورة بطاقة الرقم القومي.

يجرى توجه فرقة للاستعلام عن الشخص المتقدم؛ للتأكد من محل إقامته، وبياناته.

عند الإعلان عن التخصيص وتوزيع الطيور سيتصل مجلس المدينة بمن وقع عليهم الاختيار.