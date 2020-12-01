محافظ دمياط: "ديارنا" حقق مليوني جنيه مبيعات في 10 أيام بالمنيا

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تحقيق معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأسر المنتجة "ديارنا" المقام بمحافظة المنيا، إجمالي مبيعات بقيمة مليون جنيه و815 ألف جنيه، بعد عشرة أيام فقط من افتتاحه.

وأقيم المعرض تحت عنوان "THE EGYPTIAN BRAND"، وخصص لعرض منتجات الأثاث من قبل عارضين من مدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية، والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث، وحقق إجمالي ربح ١٨١٥٣٠٠ جنيه.

وأكدت المحافظ أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الزائرين، الذين أشادوا بجودة المنتجات من الأثاث الدمياطى الشهير، لافتة إلى أن المعرض جاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لفتح آفاق تسويقية جديدة أمام الصناع، كما أشارت إلى مد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر، تلبية لمطالب العارضين.

وأجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، جولة ميدانية، تفقدت خلالها مشروع الإسكان بموقع شطا 2، بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والمهندس أحمد عامر، مدير مديرية الإسكان.

ويضم المشروع 13 عمارة إسكان اجتماعي تتضمن 208 وحدات سكنية، فضلا عن عدد 7 عمارات أخرى إسكان استثماري، تتضمن 112 وحدة سكنية بإجمالي 320 وحدة تجارية، وبتكلفة إنشاءات وأعمال رصف وتوصيل مرافق بلغت 156 مليون جنيه.

وتفقدت المحافظ الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع، إذ أشادت بمستوى الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مؤكدة أنه سيتم افتتاح هذا المشروع قريبًا، كما نوهت إلى أنه تم تنفيذ جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، الذي أدى إلى إحداث طفرة بذلك القطاع.

كما قامت محافظة دمياط، بجولة ميدانية بمدينة عزبة البرج، تفقدت خلالها مشروع الإسكان الاجتماعى المقام بأرض الصهاريج، بحضور محمد عبد الغني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، واللواء أحمد عامر مدير مديرية الإسكان.

ويضم المشروع ٥ عمارات سكنية، تتكون من دور أرضي و٥ أدوار علوية بإجمالي ١٠٠ وحدة سكنية على مساحة ٩٠ متر مربع للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى ٨٠ وحدة تجارية، بإجمالى تكلفة إنشاءات وأعمال رصف وتوصيل مرافق؛ ٤٤ مليون جنيه.