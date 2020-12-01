عاجل.. 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بويات في العاشر من رمضان

شب حريق هائل بمصنع "بويات" بمدينة العاشر من رمضان، منذ قليل، أسفر عن خسائر مادية ووقوع إصابات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات، وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وجرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب النيران بمساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدات المواد الكيمائية على سرعة اشتعال النيران، كما تبين اختناق بعض العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع المصابين.