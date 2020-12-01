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محمود مسلم

عاجل.. 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بويات في العاشر من رمضان

كتب:

نظيمه البحرواي
03:43 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
جانب من الحريق

جانب من الحريق

شب حريق هائل بمصنع "بويات" بمدينة العاشر من رمضان، منذ قليل،  أسفر عن خسائر مادية ووقوع إصابات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات، وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وجرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب النيران بمساحة كبيرة من المصنع حيث ساعدات المواد الكيمائية على سرعة اشتعال النيران، كما تبين اختناق بعض العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع المصابين.

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