"تعليم مطروح" تنفذ مشروعا لمناهضة العنف ضد الأطفال بالمدارس

شهد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الثلاثاء الاجتماع التعريفي لمسئولي هيئة تير دي زوم الدولية مع مسئولي الحماية بإدارة مطروح التعليمية.

وقال "سلامة" إن ذلك يأتى في إطار التعاون المثمر بين هيئة تير دي زوم، ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف بتكليفات من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لتنفيذ مكون مناهضة العنف داخل المدارس بمشروع تحت عنوان "تعزيز الحماية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال"، بعدد خمس مدارس ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية بحضور حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بمطروح.

ورحب سلامة بميرفت سمير غريب مسئولة الحماية بالهيئة الدولية، مؤكداً للمشاركين في البرنامج التعريفي إلزامية تفعيل قرار ٢٨٧ الخاص بلجان الحماية، وإبراز دور تلك اللجان للقيام بدورها المنوط به وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة للعمل وذلك بالتعاون مع مسئولي المدارس المستهدفة من البرنامج ومجلس أمناء الإدارة التعليمية ومجالس أمناء المدارس.

وأكد "سلامة" على أهمية التعاون المتميز بين الهيئة الدولية ووزارة التربية والتعليم والتي تستهدف تدريب كوادر من المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين علي كيفية معالجة المعوقات بالمؤسسات التعليمية ودعم القيم الإيجابية ونبذ العنف.

من ناحية أخرى استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، العقيد وائل علي إبراهيم المستشار العسكري لمحافظة مطروح بمكتبه في ديوان عام المديرية.

تناول اللقاء استعراض آليات التعاون المشترك بين تعليم مطروح والمستشار العسكري والتي تتم وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث تمت مناقشة الخطة الزمنية الخاصة بزيارات طلال المدارس لقيادة المنطقة الغربية العسكرية في مركز ومدينة سيدي براني غرب مطروح، وذلك في إطار تنفيذ منظومة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي لتبصير أبنائنا الطلاب بأهم المعالم التاريخية العسكرية وترسيخ الانتماء الوطني في نفوسهم وغرس القيم الوطنية النبيلة بهم.