إصابة 12 عاملا في حريق مصنع بويات بالعاشر من رمضان

أصيب 12 عاملا باختناقات وحروق، اليوم الثلاثاء، بعد نشوب حريق بمصنع بويات بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان.

وقال مصدر بمديرية الصحة لـ"الوطن" إن الحريق أسفر عن إصابة 5 باختناقات، وجرى إسعافهم في مكان الواقعة، كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وإصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف عميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب النيران على مساحة كبيرة من المصنع، حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمباشرة الواقعة وجاري التعامل مع النيران.