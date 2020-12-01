محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والورش

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تطبيق القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمقاهي والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، طبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

راشد: لجان متابعة للمرور الدوري على المنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شرطه المرافق، ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية، بمنتهى الحزم، مع تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات المفاجئة على كل المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ، أن المحال والمراكز التجارية، يبدأ نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا، ويتم الغلق في تمام الساعة 11 مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء، وفيما يتعلق بالبازارت والمطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، سيكون العمل صيفا بداية من الساعه 5 صباحا، وحتى 1صباحا (صيفا) بينما تكون فترة العمل (شتاء) من الساعة 5 صباحا، وحتى الساعة 12 مساء.

وأضاف المحافظ، أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، فإن مواعيد عملها ستكون من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء (صيفا) ومن الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء (شتاء).

وأوضح المحافظ، أنه طبقا للقرارات المنظمة، فإن يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، يكون فتح المحال والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12 مساء صيفا، بينما ستعمل شتاء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11مساء.

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة من 5 صباحا حتى 1صباحا صيفا وشتاء كما سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات مع استمرار خدمة التيك أواي (Take- away) وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.