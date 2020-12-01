الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العاشر بـ 20 سيارة إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية على الحريق الذي شب في مصنع بويات بالعاشر بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات .

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف عميد محمد عدلي مدير الحماية وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها .

وتبين نشوب النيران على مساحة كبيرة من المصنع امتدت لنحو 300 متر حيث ساعدات مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمباشرة الواقعة كما تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء إضافية ليصل الاجمالي لـ 20 سيارة إطفاء.

وتمكنت القوات من إخماد النيران وجاري مباشرة أعمال التبريد وتحرير محضر بالواقعة.