صحة دمياط تعلن خارطة القوافل الطبية المجانية في ديسمبر

كشفت مديرية الصحة بدمياط خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد من مركز المحافظة، خلال شهر ديسمبر الجاري، التي تأتي تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

وتشمل الخطة، قرية جمصة شرق، بمركز كفر البطيخ، يومي الأربعاء والخميس ٣،٢ ديسمبر ٢٠٢٠، وقرية أبو راشد بمركز كفر سعد، يومي الأربعاء والخميس ١٠،٩ ديسمبر، وقرية الرياض بمركز كفر البطيخ يومي الأربعاء والخميس، ١٧،١٦ ديسمبر، وقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ٢٤،٢٣ ديسمبر، وقرية أبو سعادة الصغرى بمركز كفر سعد ٣١،٣٠ ديسمبر.

هذا وتستعد مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد، لافتتاح العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

ورافق وكيل الوزارة الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات لتفقد مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى، لمراجعة المبنى والتجهيزات تمهيدا للتشغيل التجريبي وتشغيل قسم الغسيل الكلوي بالمبنى.

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماعًا، مع مديري المستشفيات الخاصة ومستشفى الأزهر الجامعى ومعهد الأورام ومستشفى الهلال ومدير هيئة الإسعاف، لمناقشة التنسيق والتعاون لاستقبال حالات كورونا، التي تستلزم رعاية مركزة، وتخصيص عدد من الأسرة وغرفة للعزل لتتناسب مع الحالات المؤكدة، فضلا عن تشكيل لجنة طوارئ تضم قيادات من المديرية وبعض مديري المستشفيات الخاصة لتسهيل التنسيق بين الحالات طبقا للاحتياجات، تنفيذا لقرار الوزارة بشأن مشاركة القطاع الصحي الخاص مع مديرية الشؤون الصحية في مواجهة الجائحة.

حضر الاجتماع مدير عام إدارة الطب العلاجي، الدكتور محمد فهيم، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أشرف العزب، والدكتور إبراهيم حافظ، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة شيماء البشبيشي، مدير إدارة الطوارئ.