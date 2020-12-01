فحص 170 تظلما للمستبعدين بمساكن "بديل العشوائيات" في سفاجا

تلقت اللجنة المشكلة للبت في طلبات تظلمات المواطنين المستبعدين من مساكن "بديل العشوائيات" في سفاجا، ١٧٠ تظلما، تحت إشراف الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا.

وكشفت المغربي، أنه تم تلقي الطلبات على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغت طلبات التظلم ١٧٠ طلبا، تنوعت ما بين ١١٠ على وحدات التمليك، و ٦٠ على وحدات الإيجار، وجاري فحص تلك الطلبات على أن يتم البت في التظلمات قبل التسليم، مؤكدة أنه يتم التعامل مع جميع الطلبات بمبدأ الحيادية دون أدنى محاباة أو محسوبية لأحد.

وأشارت رئيس المدينة، إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، للبت في تظلمات المواطنين المستبعدين من مساكن "بديل العشوائيات" في ضوء محددات لجنة العدالة الاجتماعية.

وتابعت المغربي، أن لجنة البت تتكون من 11عضوا من مديري الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية، بإشراف كامل من الجهات الأمنية والرقابية، مؤكدةً أنه تم التعامل بشكل لائق من قبل الموظفين مع المواطنين، فى إطار جهود تيسير الإجراءات وضمان حصول المتعاملين على الخدمات بسرعة وكفاءة.

وفي إطار آخر، تفقدت رئيس مدينة سفاجا، عدة مواقع بالمدينة يتم فيها تكثيف حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير ومراجعه كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق العامة من قِبل الإدارات التنفيذية، تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكدت رئيس المدينة على إدارة الزراعة بمتابعة أعمال قص وتهذيب وري الأشجار، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة ولتحسين الصورة البصرية أمام المواطنين والزائرين.

وأكدت المغربي، أن قسم الزراعة يعمل يوميا على متابعة الحدائق، حيث تمت صيانة المثلث أمام الصناعات البحرية، وصيانة مربعات بالكيلو 3، وصيانة طريق سفاجا الغردقة، والزراعات أمام معسكر الشباب، بهدف إظهار الجانب الجمالي لشوارع المدينة برش الأشجار والنخيل وأحواض الزرع وغسل وتنظيف الرصيف والبلدورات والمتنزهات والحدائق بكافة الأحياء.