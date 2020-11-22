سفاجا تستعد للسيول بتطهير البالوعات وماكينات الشفط

استعدت أجهزة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول خلال فصل الشتاء.

وشددت هدى المغربي، رئيس المينة، على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه، ودعم المناطق التى تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، مشددًا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الشوارع.

وكلفت رئيس المدينة إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمواجهة طوارئ فصل الشتاء، وتفقد البرابخ والسدود في كافة أنحاء المدينة، وتم تشكيل لجنة من الإدارة للمرور على برابخ تصفية المياه أسفل الطرق الموجودة بالحدود الادارية للمدينة.

وأوضحت "المغربي"، مراجعة كافة السدود ودراسة وضعها الحالي ومدى استعداداها لموسم الأمطار والسيول بإجمالي 67 بربخًا، منها 31 بطريق سفاجا - قنا، و4 بطريق سفاجا /سوهاج، و24 بطريق سفاجا - القصير، و8 بطريق سفاجا - الغردقة.

ووجهت رئيس المدينة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ، مع التأكيد على عدم وجود عوائق في مخرات السيول ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.

كما تفقدت "المغربي"، رئيس مدينة سفاجا، منطقة سفاجا البلد للوقوف على وضع المنازل المهجورة والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل لوضع ضوابط جديدة للبناء.

وشكلت "المغربي" لجنة فنية بكل منطقة لمعاينة التخطيط المروري والتنسيق الحضاري وازدحام الطرق وكثافة السكان بأحياء مدينة سفاجا، مع مرعاة الأثر الجمالي بكل حي حسب طبيعة كل مكان، وعلى أساس ذلك سيتم وضع ضوابط جديدة للبناء بكل منطقة.

وأشارت "رئيس المدينة" إلي أن كل منطقة بمدينة سفاجا لها ملامح ونسق معين ما يستوجب تعديلات خاصة بكل منطقة، بالتزامن مع تعديل الشوارع وتطويرها لتستوعب الكثافات المرورية، وليس من الطبيعى أن يتم تطوير الشوارع وبقاء البناء كما هو، خاصة أن قانون البناء ينص على أن يكون الارتفاع للعقارات مرة ونصف عرض الشارع ما يسبب خللًا في بعض المناطق.