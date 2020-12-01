مستشار الرئيس يكشف أمراض العصر: تداعياتهم ومضاعفاتهم خطيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر نجحت في مبادرة القضاء على فيروس سي تشخصيًا وعلاجيًا، وتم علاج كافة الحالات بالمجان وتوفير الأدوية لها وهذا ساهمت كثيرًا في القضاء على هذا الفيروس، فضلًا عن المتابعة مع المرضى بعد الشفاء.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه بعد السيطرة على فيروس سي، بدأت الدولة البحث عن أمراض أخرى، وهي تُسمى أمراض العصر، وتدور حول ثلاثة أمراض تؤدي إلى مشاكل صحية جدًا للإنسان، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر و أمراض الأورام.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك نوعين من ارتفاع ضغط الدم، مثل ضغط الدم الشرياني، وضغط الدم الرئوي، وكذلك مرض السكر، فمرض السكر غير المكتشف أو غير المنتظم أو الذي لا يُعالج، هو السبب الرئيسي والأساسي لأمراض الكلى.

وتابع: "فيه ناس عندها السكر والضغط وماشية بيه وهي مش عارفة، اكتشاف المبكر يعني أن الإنسان يُعالج جيدًا ويبقى أقل عرضة لتداعيات المرض وأخطر هذه المضاعفات هي أمراض الشرايين سواء الشرايين المخية أو الشرايين القلبية، وكذلك مرض الكلى الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الفشل الكلوي ثم المريض يبدأ يحتاج غسيل كلوي".

وأوضح أن العلاج المبكر يّحمي المريض نفسيًا وجسمانيًا وماديًا، ويحمي الدولة أيضًا من أن يتحول هذا الإنسان "مش عاوز أقول يبقى إنسان معاق، بس هقول إنه هيخش في مضاعفات للمرض ويبقى علاج المرض مكلف للشخص ومكلف للتأمين الصحي، مبادرات الرئاسة هي استباقية وعلاجية".

وتابع: "في كثير من الحالات مرض الضغط ومرض السكر الكشف المبكر لهما جيد للغاية، والضغط والسكر يحتاج علاج مدى الحياة، الدولة تصرف للمريض 3 شهور بثلاثة شهور، لأن بعد 3 شهور قد يحتاج تغيير العلاج أو يزوده أو يقلله".