مستشار الرئيس للمصريين: البسوا كمامات ومتقفلوش الشبابيك

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهي زيادات متوقعة، ونبهنا عليها مرات عديدة ومعظمها بسيطة ومطمئنة.

وتابع تاج الدين، لـ"الوطن": "أرجو من المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة لتقليل خطر انتشار العدوى، خاصة في فصل الشتاء وانتشار الأمراض التنفسية فيه".

وأضاف وزيرة الصحة: "لا داع للقلق بشأن لقاحات فيروس كورونا، نتابع دائما ملف كورونا ونتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أنسب لقاح، وحصتنا يتم التعاقد عليها".

وأوضح أنّ نسبة الشفاء لدينا جيدة، والبروتوكول العلاجي لمصابي كورونا من أفضل البروتوكولات العلاجية الموجودة، ومستعدون لأي سيناريو للتعامل مع الفيروس، كما أنّ الأطقم الطبية أصبح لديها خبرة في التعامل مع الفيروسـ ونتعامل بتروٍ شديد مع جميع الحالات.

وأكد مستشار الرئيس، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لأنّها السلاح الوحيد للتعامل مع الفيروس، كما أنّ وعي المواطن هو اللقاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنّ أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض كورونا والطبيب المختص يستطيع أن يميزها، مشددا على ضرورة التهوية الجيدة وعدم غلق الشبابيك خاصة في الشتاء، والاعتماد على الفيتامينات والأغذية الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة، بينها 102103 حالة تعافت، و 6573 حالة وفاة.