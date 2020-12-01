لو لسه مصرفتش.. مواعيد صرف الفئات المتبقية لمعاشات شهر ديسمبر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الموافق 1 ديسمبر 2020، في صرف معاشات الشريحة الأولى من مستحقات شهر ديسمبر 2020، ويستمر صرف الشريحة الأولى للفئة التي يصل المعاش الشهري لها، إلى 1000 جنيه حتى غدا الأربعاء الموافق 2 ديسمبر.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر للفئات التي لم يتم صرف المعاش الخاص بها حتى الآن، وفق إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

موعد صرف معاشات الفئة الثانية لشهر ديسمبر

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش شهر ديسمبر للفئة الثانية، حيث يستطيع مستحقو المعاش من الشريحة الثانية الذين يحصلون على معاش أقل من 2000 جنيه، صرف المعاش الخاص بهم يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد هذه الشريحة الثانية المستحقين للصرف في تلك الأيام 2.4 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات الفئة الثالثة لشهر ديسمبر

كما حددت وزارة التضامن أيضا، موعد صرف معاش شهر ديسمبر للفئة الثالثة، حيث يستطيع مستحقي المعاش من الفئة الثالثة، الذين يحصلون على معاش أكثر من 2000 جنيه، صرف المعاش الخاص بهم يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و 8 ديسمبر الجاري، ويصل عدد الشريحة الثالثة إلى 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم توفير عدد كبير من المنوبين داخل منافذ صرف المعاشات بالهيئة، لمساعدة أصحاب المعاشات الراغبين في تحويل كارت صرف المعاش الخاص بهم إلى كارت ميزة.

ويقدم مندوبو البنوك المتواجدون داخل منافذ صرف الهيئة القومية للمعاشات، كارت ميزة للراغبين من أصحاب المعاشات في التحويل، خلال صرفهم لمعاشات شهر ديسمبر، على أن يتم تفعيلها والعمل بها بدءا من الشهر المقبل.