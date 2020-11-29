3 شرائح.. مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر

أقل من 48 ساعة، تفصلنا عن صرف معاشات شهر ديسمبر لمستحقيها، ويأتي الموعد في ظرف استثنائي حيث الموجة الثانية من فيروس كورونا، وعليه أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات ديسمبر بداية من الثلاثاء المقبل على 3 شرائح منعًا للتكدس ولتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وتقدم "الوطن" لقرائها، مواعيد صرف معاشات ديسمبر على النحو التالي:

‎الشريحة الأولى

- تبدأ الشريحة الأولى في صرف المعاش الخاص بها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و 2 ديسمبر.

- تحصل هذه الفئة على معاش يصل إلى 1000 جنيه.

- يبلغ عدد هذه الشريحة 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

الشريحة الثانية

- يستطيع مستحقي المعاش من الشريحة الثانية الذين يحصلون على معاش أقل من 2000 جنيه، أن يتجهوا يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر.

- يبلغ عدد هذه الشريحة 2.4 مليون مواطن.

الشريحة الثالثة

عددها يصل إلى 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

- يمكنهم صرف المعاش يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر.

- يصل معاش هذه الشريحة إلى أكثر من 2000 جنيه.

عدد المستفيدين من المعاش

يصل نحو 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات مجانا وبعائد يومي

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إنّ جميع كروت "ميزة" التي يرغب أصحاب المعاشات في الحصول عليها لتحويل جميع استحقاقاتهم عليها، يتم استخراجها مجانا دون أي رسوم إدارية.

ويأتي القرار بناءً على رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، إذ وضعت الهيئة خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة.

وأكد في بيان له، أنّه يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وتابع أنّ هناك فترة زمنية بين 6 إلى 8 شهور سيتم تحويل كافة استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يصرفون من منافذ الهيئة والبريد وعددهم نحو 6.5 مليون مواطن إلى الصرف عن طريق كارت "ميزة" تدريجيا، وجرى تحويل نحو نصف المليون مواطن خلال الشهر الحالي.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيًا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.