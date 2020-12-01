بعد انتهاء المهلة.. محافظ دمياط توجه باستكمال ملفات التصالح الناقصة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، بعد انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح أمس الإثنين الموافق ٣٠ نوفمبر.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، اليوم الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

واستمعت المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التي تقدم بها المواطنين، البالغ عددها ٤٩.٢٤٨ ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية ٣٠٩.٩٠٨ مليون جنيه، إذ يتم ذلك خلال ٥ أمانات فنية بعدد ٥ لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقا للقوانين المُنظمة وطبقا لأحكام قانون التصالح.

وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط بالإسراع في معدلات فحص هذه الطلبات، ومخاطبة المواطنين ممن لم تستوفِ طلباتهم الشروط لاستكمال أوراقهم، وتقديم بيان بالحالات المرفوضة، منوهة إلى أن دمياط كانت من أولى المحافظات في الانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة، حيث أكدت على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لإنهاء هذا الملف.