رئيس مدينة سفاجا تناقش مشكلات السائقين وتعد بحلها

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهري للجنة الإشراف على المواقف بسفاجا، لمناقشة طلبات المواطنين على مستوى المدينة، وبحث المشكلات التي تعوق سائقي سيارات السرفيس الداخلي وخطوط السير، بحضور مدير إدارة مرور سفاجا، ومدير إدارة المواقف بالوحدة المحلية.

ناقشت المغربي مع اللجنة مشكلات خطوط السير والالتزام بها، واستخدام ساحتي النقل الثقيل والخفيف وأعمال التطوير والتزام السائقين فيها، مؤكدة على أنه سيتم عرض المطالب على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والحصول على موافقات فيما يحتاج إلى ذلك.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والضوابط بإدارة المواقف وخطوط السير المعتمدة، واتباع القنوات الشرعية للتصديق على تصاريح السير خارج المدينة من خلال مجلس المدينة وقسم المرور.

وفي سياق آخر، كرمت النقابة العامة للبترول هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، ضمن فعاليات المؤتمر العمالي التأثيرات والتغيرات على الحركة العمالية المصرية، الذي تم تنظيمه تحت رعاية محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، في الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأوضحت المغربي، أن تكريم النقابة جاء في الجلسة الخاتمية تقديرا لجهود المدينة في قطاع الأعمال، وأعمالها في قطاع تشغيل الشباب في السنوات السابقة.

ومن جانبه، أوضح محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن تكريم السيدة هدى المغربي تقديرا لجهودها المبذولة في إنشاء مدرسة بترول بمدينة رأس غارب، وتدريب وتشغيل عدد كبير من الشباب بشركات البترول، ودعم مشروعات البترول لخدمة المجتمع، وأيضا للدور المبذول للربط بين العاملين بتلك الشركات والتنميه السياحية، فضلا عن إنجاز مشروعات إدخال الغاز بقنا والبحر الأحمر، والتعاون في تدريب عدد كبير من خريجي كليات الهندسه والتعليم الفني، وسد احتياجات الشركات من العمالة المدربة.

كما تم عرض جميع إنجازات النقابة العامة للبترول، وعرض فيديو لتعريف النقابيين الجدد بكيفية تصدي النقابة لعملية "أخونة" النقابة العامة، خلال الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣، وتم عرض المشكلات والتحديات التي يقابلها النقابيين داخل شركاتهم وكيفية العمل على حلها خلال الفترة المتبقية من الدورة النقابية الحالية.

وتم إنهاء المؤتمر بعقد جلسة ختامية، بحضور كريم بدوي، المدير الإقليمي لشركة شلمبرجير، الذي كرم عددا من العاملين المتميزين بالشركة على حسن الآداء والالتزام.