رانيا فريد شوقي: سمير صبري رمز كبير لزمن الفن الجميل

أبدت الفنانة رانيا فريد شوقي، سعادتها بالكتاب الذي أصدره الفنان سمير صبري، ويحمل اسم حكايات العمر كله.

وقالت "رانيا" عن سمير صبري، "صديق أبويا، ومبسوطة جدا بإقدامه على كتابة هذه الحكايات، باعتباره أحد رموز الفن الجميل".

جاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب "حكايات العمر كله"، للفنان سمير صبري، بأحد فنادق القاهرة، مساء اليوم.

"حكايات العمر كله".. عنوان أحدث كتاب للفنان الكبير سمير صبري، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع.

يسرد الفنان سمير صبري، خلال هذه المذكرات التي تمتد لما يقرب من 300 صفحة، أسرار وكواليس مع مشاهير الفن والمجتمع في الزمن الجميل، فضلًا عن ملحقًا لمجموعة صور خاصة، مجسدة الرحلة المهنية والإنسانية لمؤلفه سمير صبري وأسرته.

الفنان سمير صبري، من مواليد محافظة الإسكندرية، أحد أشهر فناني الزمن الجميل، وكانت بدايته الفنية من خلال فيلم "حكاية حب" مع عبدالحليم حافظ ومريم فخرالدين، وكان "كومبارس" ضمن المجاميع التي وقفت بجوار العندليب خلال غناءه "بحلم بيك" وذلك قبل نهاية خمسينيات القرن الماضي.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها سمير صبري "أخطر رجل في العالم، اللص والكلاب، فتوة الناس الغلابة، وبالوالدين إحسانا، شباب مجنون جدا، المتمردة، نهر الحياة، الراهبة، 30 يوم في السجن، جزيرة العشاق، المرايا، الحب المحرم، الشيطان امرأة، في الصيف لازم نحب، ومضى قطار العمر، بمبة كشرـ المذنبون، عالم عيال عيال، سلطانة الطرب، احترس من الخط، البحث عن فضيحة".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها سمير صبري "فلانتينوـ المرافعة، ملكة في المنفى، عدى النهار، جدار القلب، حضرة المتهم أبي، حق مشروع، قضية رأي عام".

ومن البرامج التي قام سمير صبري بتقديمها "النادي الدولي، هذا المساء، كان زمان".

ويقدم كتاب "حكايات العمر كله" بسطوره التاريخية والثقافية والفنية، شخصيتان بارزتان في المجتمع العربي؛ الأولى بيد وزير الآثار المصري السابق الدكتور زاهي حواس، والثانية كتبها الكاتب والإعلامي المصري الكبير مفيد فوزي. كما يشمل كتاب حكايات العمر كله

"حكايات العمر كله" للفنان سمير صبري، يضم سطورًا زاخرة بالحكايات الفنية والسياسية عَبر مشواره المهني الثري والذي امتد لقرابة نصف قرن، ما بين الوسائط الإعلامية والسينمائية والإذاعية، كاشفًا عن الكثير من الأسرار المتعلقة بالهوية الثقافية للمجتمع المصري ورموزه خلال الأعوام الماضية.

يمتد الحديث في المذكرات لبعض قضايا الرأي العام الشائكة، والتي أثارت الجدل وقت حدوثها ولا يزال يهتم بها قطاع عريض من الجمهور المصري والعربي أيضًا حتى يومنا هذا؛ أبرزها توثيقه لما رآه سمير صبري ما بين شائعات الانتحار أو القتل، أثناء إجرائه التحقيق الإعلامي المُصور عقب مقتل النجمة المصرية الكبيرة سعاد حسني في لندن.

كما يتطرق لتأكيد وقائع زواج وارتباطات رسمية بين نجوم التمثيل والغناء في الوطن العربي لا يعرفها أحد، كاشفًا ثلاث قصص حب وزواج سري، منها زيجة النجمة المصرية الراحلة أم كلثوم والملحن المصري الراحل محمود الشريف، وأسباب فشل علاقة الزواج المخطط لها بين العندليب عبد الحليم حافظ وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني وتدخل أطراف أخرى حالت دون إتمام سعادتهما، على الرغم من حبه الكبير وحنينه الدائم لها.