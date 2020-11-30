إشادات بدور رانيا فريد شوقي في "ضربة معلم": ملكة بنت ملك

"تباهي" هي الشخصية التي تجسدها الفنانة رانيا فريد شوقي في مسلسل "ضربة معلم" أمام الفنان محمد رجب.

وقد لاقى دورها إشادات عديدة من رواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات على دورها كالتالي، حيث قال أحد المتابعين: "دورك رائع يا تباهي.. تباهي دي قمر".

وقال آخر "حلوة الحدوتة ولسه مليانة تفاصيل وحشتينا أوي أيوة كده".

وأضاف آخر "والله مسلسل جميل وانتي حتة سكرة، دورك جميل ربنا يوفقك ويوفقهم جميعا".

وقال آخر "منورة دائما الملكة بنت الملك".

وعلق آخر "اتقنتي الدور بحرفية كبيرة مبدعة".

وقبل عرض المسلسل بأيام كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك، عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل "ضربة معلم".

وكتبت رانيا "(تباهي) في مسلسل (ضربة معلم) قريبا إن شاء الله بقالي كتير ما عملتش دور بنت بلد وأنا بحب الأدوار دي أوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة النجوم محمد رجب ورياض الخولي ومحمد عز وإنعام سالوسه ومي سليم ومحمد نجاتي وندا عادل وحنان سليمان وسلوى عثمان ومصطفى حشيش وأحمد صادق وفنانين كتير".

الفنانة رانيا فريد شوقي، تجسد في "ضربة معلم" دور امرأة شعبية تدعي "تباهي"، يتوفى زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، لترث مشغل ملابس كان يمتلكه في المنطقة، وتعمل على توسيع تجارتها لتفاجأ بظهور ورثة زوجها، وتدخل في صراعات عديدة معهم على مدار أحداث أحد المسلسل.

"ضربة معلم" من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.