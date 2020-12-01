باحثة: "بوكو حرام" 2020 الأكثر دموية في تاريخ الحركة الإرهابية

قالت الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية، إن حركة "بوكو حرام" المتواجدة في نيجيريا، ظهرت لأول مرة في عام 2009، وقامت حينها بشن هجمات قوية استهدفت خلالها قوات الجيش النيجيري وعمليات خطف للفتيات.

وأوضحت "توفيق" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع على شاشة "extra news"، أن كلمة "بوكو حرام" تعني أن التعليم الغربي حرام، فهم يرفضون كل مظاهر التمدن، ويريدون تطبيق الشريعة من المنطلق الذي من وجهة نظرهم فقط.

وأشارت الباحثة المتخصصة في الشؤون الإفريقية، إلى أن يقتلون المزارعين في نيجيريا رغم عدم دعمهم للغرب، لكن بسبب اتهامهم للمزارعين بالتجسس ونقل المعلومات للقوات الجيش والفصائل المسلحة التي تقاتلهم، لذلك تم استهدافهم.

وأضافت أن عام 2020 يعد الأكثر دموية في تاريخ جماعة "بوكو حرام"، حيث كانوا قد شنوا عدة عمليات إرهابية خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من إعلان الجيش النيجيري استهدافه لأكثر من موقع للقوات بوكو حرام، لدرجة التصريح بأن عام 2019 هو عام هزيمة "بوكو حرام، ولكن حتى الآن نرى قواتهم تشن الكثير من العمليات الإرهابية".

وذكرت أنه مع قدوم الرئيس النيجيري محمد بخاري للحكم، أعلن أنه من ضمن أهدافه الأساسية في الفترة القادمة محاربة قوات بوكو حرام والقضاء عليها، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي في منطقة غرب أفريقيا، فهناك العديد من القوات الإقليمية التي كانت أعلنت أيضا عن محاربته لقوات بوكو حرام، فضلا عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي قامت هي الأخرى بمجموعة من العمليات من أجل مواجهة هذا التنظيم.

وأكدت أن صعوبة مواجهة التنظيم ترجع إلى سهولة التنقل في نيجيريا أو غرب أفريقيا بشكل عام، وهو ما يساعد في انتشار المقاتلين في أكثر من دولة من دول هذا الإقليم، وينفذون العديد من العمليات الإرهابية، التي لم تطل نيجيريا وحدها، بل طالت أيضا الكاميرون وتشاد والدول المجاورة.