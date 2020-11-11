ندوة بدمياط.. "القومي للمرأة" يناقش سبل مناهضة العنف على أساس النوع

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط ندوة حول دور مكتب الشكاوى في مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم، لدعم الناجيات من العنف والطرق والإجراءات القانونية لمواجهة تلك الظاهرة، ضمن برنامج "مدن آمنة" حاضرت فيها بسمة رزق، محامي مكتب الشكاوى و عبير الخولي، محامي بالإستئناف.

وتضمنت الندوة كلمة لآمال عبد الجليل، مقرر مناوب الفرع ومحمد صلاح شرف الدين، عضو الشباب بنقابة المحامين وتناولت الندوة أشكال وصور العنف الواقع على المرأة والحديث عن بعض القضايا مثل الزواج المبكر، الختان، والحرمان من الميراث، والختان، وأضرار كل منها على المرأة و التأثير السلبى لوسائل الإعلام في زيادة ظاهرة العنف فى المجتمع، وتطرق المحاضرون إلى سبل زيادة الوعي القانوني للمرأة لمواجهة كافة صور العنف المختلفة سواء داخل الأسرة أو المجتمع، وتم عرض أفلام وثائقية مختلفة عن العنف ضد المرأة وأثاره السلبية.

وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحا حول أشكال العنف في الواقع العملي وبخاصة في المحاكم ، الطرق المختلفه للتعامل مع المعنفين سواء من الناحية النفسية والاجتماعية والقانونية و كيفيه إثبات العنف الواقع على الشخص المُعنف سواء كان العنف بدنى أو لفظى أو نفسى أو جنسي، كما تناولت الندوة دور مكتب الشكاوي للوصول للنتيجة المرجوة للحد من العنف القائم على أساس النوع من خلال الأليات المختلفة.