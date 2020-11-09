"القومي للمرأة" يواصل فعاليات برنامج "نحو قيادة نسائية فاعلة" ببني سويف

واصل فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، فعاليات برنامج تدريب القيادة الفاعلة بالعمل العام لعدد 40 سيدة من كافة الفئات، تحت عنوان "نحو قيادة نسائية فاعلة" بمقر ديوان عام المحافظة، ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على العمل العام، ويشهد البرنامج اهتماما كبيرا من الجهاز التنفيذي للمحافظة بتوجيهات من المحافظ وبإشراف مباشر من نائب المحافظ بلال حبش، ومتابعة نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف.

وشهد فعاليات اليوم، محاضرات عن حقوق المرأة في الدستور، والمجالس النيابية، والمجتمع المدني، والاستحقاقات الديمقراطية، ومفهوم الدولة التي حاضر فيها بلال حبش نائب المحافظ، وحرص على تكريم عدد من الأساتذة الأكاديميين الذين شاركوا في البرنامج، وأهداهم شهادات تقدير لمشاركتهم الفاعلة وجهدهم المميز، فيما قامت مقرر المجلس القومي للمرأة بإهداء درع المجلس لنائب المحافظ، تقديرا لمتابعته ومشاركته وإشرافه على تنفيذ البرنامج، في إطار الدعم النوعي الذي يوجه به المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في مجال النهوض بالمرأة السويفية.

يشار إلى أن البرنامج الذي يشارك فيها 40 سيدة بالمرحلة الأولى من مختلف الفئات من إجمالي 160سيدة، تقدمن للمشاركة في البرنامج، حيث تم تقسيمهن إلى 4 مجموعات، سيتم تدريبهن في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة.

ويشمل البرنامج عدداً من المحاور على مدار 3 أيام متتالية بدأت "أمس" بجلسة افتتاحية شهدت شرح البرنامج وأهميته، أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات خاصة ببرنامج بناء الشخصية وتضمنت القيادة والتخطيط والإدارة، واختتمت بمحاضرتين عن الإعلام والاتصال الجماهيري وتحديات الأمن القومي، فيما تواصلت فعاليات البرنامج "اليوم" بمحاضرات تتناول حقوق المرأة في الدستور والمجالس النيابية والمجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات، بالإضافة إلى موضوعات خاصة بالعملية الانتخابية وإدارة الحملات والبرنامج الانتخابي، ومهارات الاتصال والتفاوض وحل الأزمات، في حين تختتم الفعاليات "غدا" بمحوري المحليات في الدستور الجديد ودور المجالس المحلية.