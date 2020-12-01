"القباج": عودة حصول من لديه مركب شراعي على "تكافل وكرامة"

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عددا من صيادات مركزي مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.

وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بالتواجد وسط الأهالي، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان"، من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعى أسرتها.

واستمعت نيفين القباج، لمطالب الصيادات، التي تركزت حول توفير زي "بدلة" للصيد، بالإضافة إلى شبكة غزل تساعدهم علي الصيد، وبوكس فايبر "ثلاجة" لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم علي الصيد، كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ستسعى لتنفيذ مطالبهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع على "تكافل وكرامة" مرة أخرى، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج" تكافل أو وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.

كما افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء الزيارة ، مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.

وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ620 مستفيدا، بقيمة 15 ألف جنيه لكل مستفيد بـ5 قرى وهي" الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض 5 نماذج لمشروعات تلك الأسر والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة 120 طائرا عمر 120 يومًا لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولى من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ27 محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.

وسلمت نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ20 مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.