مزق جسده بسلاح أبيض.. مقتل شاب في قنا على يد "ابن الجيران"

لقى شاب مصرعه، اليوم، إثر طعنات بسلاح أبيض بقرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور علي جثة شاب، بها طعنات سلاح أبيض، بقرية الكوم الأحمر.

وقال مصدر أمني، إن الجثة لشاب يدعي كريم بدري رستم، 18 عاما، مقيم بقرية الكوم الأحمر بفرشوط، مطعونا بسلاح أبيض.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى ضبط المتهم، وهو أحد الجيران، طعنه في مشاجرة بينهما، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف الملابسات.

ومثل عاملان بمدينة أخميم، في سوهاج، أمام النيابة العامة، الثلاثاء، بحضور رجال المباحث، كيفية ارتكابهما لواقعة قتل شقيقتهما، بسبب "سوء سلوكها"؛ حيث أجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية للجريمة، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافهما بارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف.

وأكد المتهمان، أمام النيابة العامة، أثناء المعاينة التصويرية، إن شقيقتهما مطلقة، ولديها 5 أطفال، وتبلغ من العمر 27 عاما، وكانت دائمة الخروج من المنزل بشكل مستمر، وأن سمعتها أصبحت سيئة، وبدأ الأهالي يتناقلون سيرتها، إلى أن وصلت إلى مسامعهما تلك الروايات؛ فقررا التخلص منها.

وأوضح المتهمان، أنهما اقتادا المجني عليها إلى شقة سكنية ملكهما، وتم تقييدها بالحبال، وذبحها شقيقها الأصغر بسكين، بينما الأكبر فصل رأسها عن جسدها، ثم وضعا الجثة داخل جوال، والرأس في جوال آخر، وتخلصا من الجثة، بإلقائها على حافة الترعة، بينما رأسها في المياه، بعد أن قاما بوضع بعض الحجارة داخل الجوال؛ لمنع صعوده إلى السطح.

تعود أحداث الجريمة، عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغا، بعثور الأهالي علي جثة سيدة علي حافة الترعة الفاروقية، بقرية العيساوية شرق.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلي مكان الواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، بعد معاينة النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة؛ وصولا لمرتكبيها.