ارتفاع مبيعات الملاكي "المستوردة" بنسبة 47.6% و "المحلية" بـ9.8%

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، عن ارتفاع في معدل مبيعات السيارات (الملاكي) المستوردة داخل السوق المحلي المصري خلال الفترة من يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري 2020، بنسبة وصلت إلى 47.6%، بمبيعات وصلت إلى 93319 مركبة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2019، والتي وصلت إلى 63229 مركبة .

وحسب التقرير، سجلت السيارات المحلية داخل السوق المحلي انخفاضًا في معدل مبيعاتها خلال 2020 بنسبة 9.8% بمبيعات وصلت إلى 33726 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 37381 مركبة.

وأفاد التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات الأوروبية خلال 10 أشهر من 2020 داخل السوق المحلي بنسبة 65.7% بمبيعات وصلت إلى 42078 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 25396 مركبة؛ فيما سجل التقرير انخفاضًا بسيطًا بمعدل مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 1.6% بمبيعات وصلت إلى 30328 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 30810 مركبة.

فيما سجلت مبيعات السيارات (كوريا الجنوبية) داخل السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة وصلت إلى 7% خلال 2020 بمبيعات 22981 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 21484 مركبة؛ كما ارتفع معدل مبيعات السيارات الصينية خلال 2020 بنسبة 82.6% بمبيعات 21585 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11823 مركبة.

وانخفض معدل مبيعات السيارات الأمريكية داخل السوق المحلي بنسبة 9.2% بمبيعات 10073 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 11097 مركبة؛ كما سجل التقرير ارتفاعًا في معدل مبيعات السيارات (الملاكي9 خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر العام 2020 بنسبة 26% بمبيعات وصلت إلى 127045 مركبة، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 100610 مركبة.