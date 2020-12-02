كريسماس استثنائي.. فنادق الغردقة تفقد السائحين الأوربيين بسبب كورونا

تشهد فنادق الغردقة للمرة الأولى أعياد الكريسماس في ظروف استثنائية، بسبب دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا، الأمر الذي يؤثر على الموسم السياحي، من انخفاض نسب الإشغالات بالفنادق، وغياب جنسيات عديدة كانت في مقدمة الزائرين للمدينة كل عام.

واستعدت فنادق الغردقة لمناسبة الكريسماس بتعليق الزينة والأنوار وشجرة الكريسماس وتزيين الطرقات بالأنوار ومجسمات بابا نويل للاحتفال بالكريسماس.

ووصلت أفواج من السائحين فنادق المدينة، من عدة جنسيات، من أوكرانيا وبولندا وصربيا وبيلاروسيا، فيما يغيب عن الاحتفالات هذا العام السائحون الألمان والإنجليز والروس، وذلك للمرة الأولى، بسبب قرارات الإغلاق بعدد من الدول الأوروبية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مما أدى لتوقف حركة الطيران الخارجية.

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى تأثير الموجة الثانية من فيروس كورونا على قطاع السياحة، وانخفاض عدد الرحلات السياحية للمدن المصرية، مؤكدا أن عدد من الفنادق أعلنت انخفاض نسب الأشغال بها إلى أدنى مستوى على الإطلاق لتصل إلى 10%.

وأوضح الخبير السياحي، أن الاحتفال بالكريسماس هذا العام سيكون محدودا ومقتصرا على فنادق قليلة، التي استقبلت سائحين من جنسيات من أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا وصربيا، بينما غابت عددا من الجنسيات المصدرة للأسواق السياحية القوية، وعلى رأسها ألمانيا وإنجلترا وروسيا وفرنسا وإيطاليا، بسبب قرارات الغلق الكلي والجزئي لهذه الدول، مما أدى إلى توقف حركة الطيران الخارجية.

وكشف محمد عيد، مدير تسويق مجموعات منتجعات سياحية كبرى بالغردقة، أن مطارات مرسى علم والغردقة، استقبلت ما يقرب من نصف مليون سائح، زاروا المدن المصرية السياحية منذ شهر يوليو الماضي من عدة دول أجنبية من جنسيات مختلفة، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا وفرنسا والتشيك، وذلك تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران، مؤكدا على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى استمرار أعمال لجنة التفتيش والتوعية البيئية والصحية في مراجعة تطبيق التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأجرت لجنة من التوعية البيئية بالإدارة العامة لشؤون البيئة بالاشتراك مع قسم التفتيش البيئي وقسم الإعلام والتوعية البيئية وإدارة المخلفات الطبية الخطرة بصحة البحر الأحمر التفتيش على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة الغردقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والاشتراطات البيئية.