سفير بيلاروسيا: تنظيم احتفالية لإعلان شرم الشيخ خالية من كورونا

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سيرجي تيرتنتييف، سفير دولة بيلا روسيا بالقاهرة، لمناقشة سبل تنشيط حركة السياحة البيلاروسية لشرم الشيخ.

وقال اللواء خالد فودة، إن سفير دولة بيلا روسيا، أعرب عن اهتمامه بالعمل على زيادة الحركة السياحية الواردة من دولة بيلاروسيا إلى مدينة شرم الشيخ، خاصة وأن المقومات السياحية بشرم الشيخ تعد من أولويات السائح البيلاروسي.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن سفير دولة بيلا روسيا، اقترح خلال اللقاء تنظيم احتفالية دولة بيلا روسيا بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع وزارة السياحة والمحافظة، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية البيلاروسية للمدينة، وإرسال رسالة لشعب بيلا روسيا بأن شرم الشيخ خالية من فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن سفير دولة بيلا روسيا، أشاد بالجهود التي تبذلها مصر للسيطرة على فيروس "كوفيد – 19"، لافتًا إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة السياحة المصرية، بشأن فعاليات التعاون لتنظيم المهرجان الترويجي بالقاهرة.

وأوضح اللواء خالد فودة، إنه سيجري دراسة مقترحات والأفكار سفير دولة بيلاروسيا مع الجهات المختصة، للحصول على الموافقات اللازمة لإقامة الاحتفالية.

وفى نهاية اللقاء، قدم المحافظ الشكر للسفير لجهوده الدؤوبة لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين.