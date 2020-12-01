مدعي علاج كورونا بالمنوفية يعترف بوفاة حالتين: مستعد أعالج المحافظ

اعترف حاتم جمعة، الصيدلي المثير للجدل بالمنوفية الذي ادعى قدرته على علاج فيروس كورونا بالأعشاب، بوفاة حالتين كان يعالجهما بخلطته المزعومة، لكن أكد أيضا أنه عالج أكثر من 8 مصابين بكورونا.

وأوضح جمعة، أنه يستخدم خلطة "فريدة من نوعها" ونجحت في علاج فيروس كورونا، ومن الممكن تجربتها على أمراض أخرى ووارد نجاحها وتحقيقها مفاجآت.

الأطباء: سنقاضي صاحب الخلطة

من جانبه، أكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بالمنوفية، أنه لم يصدر علاج لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، ووزارة الصحة لم تقم بترخيص العلاج حتى وإن كان مكملا غذائيا، وأن هناك خبراء كثرا يحاولون الوصول لعلاج مصري لفيروس كورونا المستجد.

وتساءل نقيب الأطباء بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، كيف يمكن للصيدلي علاج مصابين بفيروس كورونا المستجد؟ ومن يتحمل مسؤولية الوفيات التي قد تحدث نتيجة العلاج الخطأ؟ مؤكدا أنه ستتم مقاضاة الصيدلي إذا ثبت وفاة أشخاص أثناء علاجه لهم، لأن هذه هي مسؤولية نقابة الأطباء.

وأعلن الدكتور حاتم جمعة، صيدلي، صاحب ادعاء علاج كورونا بالأعشاب، أنه مستعد لعلاج اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد و5 من العاملين بمكتبه.

وأثار الصيدلي الجدل على مدار السنة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه علاج الحالات المصابة بخلطة عشبية يقوم بإعدادها.

وأكدت نقابة الأطباء بالمنوفية، في بيان سابق لها، أنها وجهت محامي النقابة برفع دعوى قضائية ضد الصيدلي حاتم جمعة، الذي ادعى اختراع علاج لفيروس كورونا، دون ترخيص بذلك.

وأوضحت نقابة أطباء المنوفية في بيانها، أن النقابة اتخذت ذلك الإجراء بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له وقيام إدارة التفتيش الصيدلي بإجراءاتها وإبلاغ النيابة العامة.

كان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، قد أصدر في وقت سابق أيضا، قرارا بالغلق الإداري لصيدلية حاتم جمعة بعد عرض مذكرة عليه من قبل مديرية الصحة بالمنوفية تفيد بوجود مخالفات بالصيدلية وبيع خلطة عشبية على أنها علاج لفيروس كورونا المستجد وبيعه للمواطنين.