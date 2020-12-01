محافظ الشرقية يتابع حالة المصابين الـ17 بحريق مصنع البويات

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، على الحالة الصحية للمصابين الـ17 بالحريق الذي نشب بأحد مصانع البويات بمدينة العاشر من رمضان.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

كان محافظة الشرقية تلقى إخطارا من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، يُفيد بوقوع حادث حريق بأحد مصانع البويات بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان؛ أسفر عن إصابة 17 شخص بإختناقات وحروق متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، وجه المحافظ مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء، حيث انتقلت علي الفور 12 سيارة إطفاء للسيطرة علي النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي أقسام المصنع، وتمت الإستعانة بـ8 سيارات إطفاء أخرى، نتيجة الانتشار السريع للحريق لوجود مواد كيماوية وتنر بالمصنع، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل صحة الشرقية، أن حادث الحريق أسفرعن إصابه 17 عاملا ما بين اختناقات وحروق بسيطة من الدرجتين الأولى والثانية، مشيرا إلى إسعاف 8 حالات بموقع الحريق، ونقل 8 أخرين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، مصابين بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافه لنقل حالة لمستشفى الحروق بههيا لتلقي كافة أوجه الرعاية والعلاج اللازم.