محافظ الشرقية: 9 إصابات في حريق العاشر من رمضان منهم حالة خطرة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن قوات الحماية المدنية، قامت بدور كبير جدًا في إطفاء الحريق الذي نشب في أحد مصانع العاشر من رمضان، وتعاملت مع الحريق باحترافية شديدة، خاصة أن المصنع به مبيدات ومواد قابلة للاشتعال، لكن الأمور تم السيطرة عليها بشكل كبير، ومرحلة التبريد تعمل في الوقت الحالي.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه عن مصنع "بويات"، وحدث اشتعال في "تنكات المصنع"، وهو ما أدى إلى الحريق، لكن الأمور مرت بسلام، بعد سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق.

وعن الإصابات من الحريق، كشف محافظ الشرقية، أن هناك إصابة واحدة نسبة الحروق فيها 100%، و8 حالات تم نقلهم لمستشفى العاشر من رمضان، عبارة عن كدمات وحروق بسيطة، و9 حالات تم تقديم الخدمة لهم بعد حدوث بعض الاختناقات البسيطة لهم.

نشب حريق عصر اليوم الثلاثاء بمصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان، وأدى وجود مادة "التنر" ومواد كيماوية، إلى حدوث دوي انفجار وتصاعد ألسنة النيران، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، لمباشرة الواقعة، كما انتقلت قوة من الحماية المدنية، تحت إشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء و8 سيارات إضافية، ليصل إجمالي السيارات إلى 20 سيارة للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب النيران على مساحة كبيرة من المصنع امتدت لنحو 300 متر، حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمباشرة الواقعة.