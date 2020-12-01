القصة الكاملة لحريق مصنع البويات: 20 سيارة إطفاء و17 مصابا

نشب حريق عصر اليوم الثلاثاء بمصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان، وأدى وجود مادة "التنر" ومواد كيماوية، إلى حدوث دوي انفجار وتصاعد ألسنة النيران، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، لمباشرة الواقعة، كما انتقلت قوة من الحماية المدنية، تحت إشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء و8 سيارات إضافية، ليصل إجمالي السيارات إلى 20 سيارة للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب النيران على مساحة كبيرة من المصنع امتدت لنحو 300 متر، حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمباشرة الواقعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، أن حادث الحريق أسفرعن إصابة 17 عاملا ما بين اختناقات وحروق بسيطة من الدرجتين الأولى والثانية، مشيرا إلى إسعاف 8 حالات بموقع الحريق، ونقل 8 حالات أخرى لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، مصابين بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة لنقل حالة لمستشفي الحروق بههيا لتلقي كافة أوجه الرعاية والعلاج اللازم.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على الحالة الصحية لمصابي الحادث.

وتمكنت القوات من إخماد النيران وجاري مباشرة أعمال التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد سبب اندلاع النيران وحصر قيمة التلفيات والخسائر.