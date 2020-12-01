رئيس "الثروة الحيوانية": استيراد سلالات تنتج 6 أضعاف الماشية المحلية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزارعة، إن هذا العام في يناير 2020 صدر لأول مرة القرار الوزاري من أجل تنظيم عمل مراكز تجميع الألبان الذين يمثلون نسبة تتراوح ما بين 60% إلى 80% من مالكي الثروة الحيوانية.

وأضاف "سليمان" خلال مداخلة هاتفية على الهواء في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن مراكز تجميع الألبان تمثل منفذ تسويقي لصغار مربي ماشية الألبان التي تهدف الدولة للحفاظ عليهم من أجل الاهتمام المتزايد بالثروة الحيوانية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإدراج مشروعات مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستفادة بمبادرة البنك المركزي ويتم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للحصول على قرض بنكي جديد لإنشاء مراكز جديدة أو تطوير المراكز القديمة لرفع كفاءتها لتواكب المراكز الدولية والعالمية.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزارعة، إلى أن الدولة المصرية حققت اكتفاء من لبن الشرب وتعمل على تصدير باقي المنتجات اللبنية إلى الخارج لافتا إلى أن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان يخدم قطاعات أخرى ومنها التحسين الوراثي الذي سيتم تطوير على المدى القريب والبعيد بحيث سيتم استيراد سلالات تنتج الألبان 6 أضعاف السلالات المحلية من أجل حدوث تهجين مع السلالات المصرية لإخراج سلاسة جديدة قادرة على إنتاج ألبان بشكل مكثف ليكون أحد مصادر الإنتاج.

وتقدم الدولة دعم لمراكز تجميع الألبان من أجل الحصول على شهادة اعتماد دولي بقيمة 50 ألف جنيه من إحدى الشركات الإيطالية العالمية التي تهتم بمراجعة صحة الحيوان والأجهزة المستخدمة لفرز الألبان وسط دعم متكامل من جانب وزارة الزراعة.