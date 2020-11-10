التحفظ على طن زبدة بمصنع منتجات ألبان غير مرخص في الفيوم

كشفت مباحث قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الفيوم، مصنعًا لمنتجات الألبان بدون ترخيص يستخدم مواد خام مُعدة للتصنيع بدون شهادات صحية أو تراخيص، ما يهدد الصحة العامة للمواطنين ويعرض حياتهم للخطر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، إخطارًا من قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، بضبط مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة أبشواي، و1850 كيلو جرام مواد خام معدة للتصنيع، و1025 كيلو جرام جبنة وزبدة خام، ومجموعة من أدوات ومعدات التصنيع، بدون شهادات صحية أو تراخيص، ولا يراعي النظافة العامة، مما يهدد حياة المواطنين بالخطر، ويضر الصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة المديرية لجهودها في مكافحة جرائم إدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص، خصوصًا الجرائم التموينية والبيئية بشتى صورها وضبط المنشآت الصناعية والتجارية التى تُدار بدون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم وأُحيل إلى النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أنّ مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، تحفظت على 60 ألف علبة سجائر و2875 علبة معسل مهربين جمركيًا، بالإضافة إلى ضبط 34 ألف و100 عبوة شيكولاتة منتهية الصلاحية، محملة على سيارة نقل يستقلها سائق وعامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة السائق والعامل إلى النيابة التي تولت التحقيق، كما تم تحريز المضبوطات.

كما تمكنت حملة من "المباحث" برئاسة المقدم مصطفى الجندي وكيل مباحث التموين من ضبط سائق سيارة محملة بـ 34 ألف و100 قطعة شيكولاته منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتهدد حياة من يتناولها، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.