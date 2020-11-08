ضبط 20 طن ملح فاسد و50 كيلو "فورمالين" في معمل ألبان بكفر الشيخ

ضبطت حملة من الرقابة التموينية بمديرية التموين بكفر الشيخ، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، 20 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و50 كيلو "فورمالين" محظور استخدامه، داخل معمل ألبان غير مرخصـ بإحدى قرى مركز سيدي سالم.

وجاءت الحملة تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ضمت في عضويتها رضا داود، وحمدي النوساني، ورضا صلاح، أعضاء الرقابة التموينية، وتمكنت من ضبط معمل لتصنيع الألبان، غير مرخص، بناحية "رزق جاويش" بمركز سيدي سالم، وعُثرت بداخله علي 20 طن من ملح الطعام "المتحجر"، غير صالح للاستهلاك الآدمي، و50 كيلوجرام "فورمالين" محظور استخدامه في معامل الألبان، لخطورته على صحة المواطنين، لاستخدامهما في تصنيع منتجات الألبان، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواقء، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 3633 لسنة 2020 جنح مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة التي بدأت بمباشرة التحقيق.