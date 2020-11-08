رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 20 طن ملح فاسد و50 كيلو "فورمالين" في معمل ألبان بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
09:02 م | الأحد 08 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت حملة من الرقابة التموينية بمديرية التموين بكفر الشيخ، بناءً على توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأحد، 20 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و50 كيلو "فورمالين" محظور استخدامه، داخل معمل ألبان غير مرخصـ بإحدى قرى مركز سيدي سالم.

وجاءت الحملة تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ضمت في عضويتها رضا داود، وحمدي النوساني، ورضا صلاح، أعضاء الرقابة التموينية، وتمكنت من ضبط معمل لتصنيع الألبان، غير مرخص، بناحية "رزق جاويش" بمركز سيدي سالم، وعُثرت بداخله علي 20 طن من ملح الطعام "المتحجر"، غير صالح للاستهلاك الآدمي، و50 كيلوجرام "فورمالين" محظور استخدامه في معامل الألبان، لخطورته على صحة المواطنين، لاستخدامهما في تصنيع منتجات الألبان، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواقء، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 3633 لسنة 2020 جنح مركز سيدي سالم، وأخطرت النيابة التي بدأت بمباشرة التحقيق.

اقرأ المزيد:

للمرة الثانية.. استبدال رئيس لجنة انتخابات في كفر الشيخ بسبب وفاة والدته 

عمليات "كفر الشيخ": توفير سبل الراحة للناخبين كافة

تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات النواب بقرى كفر الشيخ

"الدكتور حاتم" يوفر سيارات لنقل الناخبين مجانا في كفر الشيخ: واجب وطني

بفستان وبدلة فرح.. عروسان يدليان بصوتيهما في كفر الشيخ: فرحتنا فرحتين

محافظ كفر الشيخ: لم نرصد أي مشكلة في العملية الانتخابية

شعراوي يوجه محافظتي كفر الشيخ والغربية بالدفع بسيارات شفط مياه الأمطار

وفد "الفن الإسلامي" يعقد ورشة عمل لأمناء متحف كفر الشيخ بعد افتتاحه