تركيب قطع موفرة لترشيد المياه بمساجد وكنائس أسوان

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ مبادرة تركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد، ترشيدا للاستهلاك والحفاظ علي المياه.

وأصدر المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، تعليماته لإدارة التوعية، لتنفيذ تلك المبادرة بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع محافظة أسوان ومديرية الأوقاف بأسوان وتم البدء في تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.

وقال إسماعيل إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وعملا بوثيقة ترشيد استهلاك المياه، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات حيث بدأت أسوان في تنفيذ المبادرة.