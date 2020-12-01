ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و2.5 كيلو بانجو في أسوان

أصدرت مديرية أمن أسوان ، بيانا بشأن جهود المديرية في مواجهة الجريمة بمختلف أنواعها وخاصة الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين في مراكز محافظة أسوان الخمسة.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام، اليوم، ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2.5 كيلو جرام، و في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 761 حكما بينها 137 حكما بالحبس الجزئي، و27 حكما بالحبس المستأنف، و411 أحكام غرامات، و 183 أحكام مخالفات .

وتابع البيان: "في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 39 قضية تموينية بينها 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و 5 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و 7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية" .

و في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 408 مخالفات مرورية متنوعة، تحت تأثير المواد المخدرة وفحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي حشيش وبانجو، كما تم ضبط 22 دراجة نارية و"توك توك" بدون تراخيص، فضلا عن التصالح الفوري في 52 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 60 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 60 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 130 مخالفة متنوعة.