محافظ أسوان: بدء تنفيذ مشروعات حيوية بالمدينة لفك الاختناقات المرورية

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ عددا من المشروعات الحيويةـ أبرزها إنشاء كوبري علوي للسيارات والمشاة أعلي مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان بطول 750 مترا وارتفاع 6 أمتار إضافة إلى كوبري آخر أعلى مزلقان المضيق علي طريق "أسوان - القاهرة" الزراعي بنفس الموصفات، لضمان عدم تكدس السيارات وتسيير الحركة المرورية.

وقال "عطية" في تصريح له، اليوم، إن تنفيذ الكباري يساهم في تخفيف التكدس والازدحام لحركة المركبات والسيارات سواء في منطقة السيل الجديد وربط غرب المدينة بشرقها وجنوبها أو علي الطريق الزراعي الشرقي، بالإضافة إلي الحفاظ على حياة المواطنين، مشيراً إلي طلب المحافظة توفير الاعتمادات المالية لاستكمال رفع كفاءة طريق "إدفو - مرسي علم" بإجمالي 70 كم لتسهيل حركة الأفواج السياحية بين مدن البحر الأحمر والمعالم والمناطق الأثرية، ما يعمل علي زيادة معدلات سياحة اليوم الواحد لمحافظة أسوان، بجانب تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "توشكي - وادي النقرة" بمركز نصر النوبة بطول 65 كم بما يساهم في خدمة نحو 20 ألف نسمة من سكان قري وادي النقرة.

وقدم محافظ أسوان شكره لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير علي الاهتمام بتلبية هذه المطالب الهامة ضمن منظومة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث النقلة النوعية والطفرة غير المسبوقة في كافة المحاور وخاصة قطاع النقل ليجسد ذلك ملحمة جديدة التنمية والنماء .