بمرتب يصل لـ 4500 جنيه.. ملتقى توظيفي لوظائف شاغرة بمنطقة الدقي

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن تنظيم ملتقى توظيفي، للعمل في فرع إيتوال بنمطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المرزية للمشروعات وتدريب الشباب وشركة مايكروسوفت، من خلال مبادرة "طور وغير"، على أن يتم تنظيم الملتقى التوظيفي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، في تمام الساعة 10:30 صباحا وحتى 4 مساء.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة ومميزات العمل، كالتالي:

الوظائف المتاحة

1- كاشير: يجب أن يكون على دراية تامة بالتعامل مع النقود وجرد وتصفيه الكاش نهايه الشيفت.

2- عضو فريق: يقوم بعرض منتجات بالإضافة إلى البيع داخل الفروع.

3- كابتن أوردر: تقديم الأوردارات في مطاعم إيتوال.

4- شيف شرقي وإيطالي: شيف فطائر ومعجنات.

5- دليفري.

6- متلقي طلبات (ديسبتشر).

7- ويتر.

8- استيورد.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط ومؤهل عال خريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة وبدون حسب الوظيفة.

- أن يكون موقف المتقدم للوظيفة محدد من التجنيد.

- ألا يزيد السن عن الحد الأقصى 35 عاما.

مميزات وحقوق العمل

- المرتب يبدأ من 2300 جنيه شهريا ويزيد حسب الوظيفة.

- يصل مرتب الشيف إلى 4500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى حصول السيف على تيبس.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات صحية.

- تمنح الشركة العاملين تأمينات اجتماعية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف المتاحة، ملئ الاستمارة الخاصة بالملتقى والموجوده على صفحة مصر تعمل الرسمية، ثم حضور الملتقى التوظيفي المقرر تنظيمة يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري، والعنوان: داخل فرع إيتوال شارع التحرير – ميدان الدقي – أقرب محطة مترو الدقي.