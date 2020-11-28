مرتب يصل لـ7 آلاف.. وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بتأمينات وعمولات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

وظائف شركة إيتوال للحلويات والمطاعم

الوظائف المطلوبة

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف وهي: "كاشير، عضو فريق، عارض منتجات وبائع داخل الفروع، كابتن أ وردر لتقديم الأوردارات في مطاعم إيتوال، شيف شرقي وإيطالي، شيف فطائر ومعجنات، دليفري، متلقي طلبات، ويتر، استيورد".

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط ومؤهل عالي خريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة ودون حسب الوظيفة.

- أن يكون هناك موقف محدد التجنيد.

- ألا يزيد السن على 35 عامًا.

مميزات العمل

- المرتب يبدأ من 2300 وتزيد حسب الوظيفة، ومرتب الشيف 4500 إضافة إلى تيبس.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات صحية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

وظائف شركة أمريكانا

أعلنت شركة أمريكانا عن اليوم المفتوح للتوظيف يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 من الساعة 10ص وحتى الساعة 3 عصرًا، بـ47 البطل أحمد عبدالعزيز بجوار مطعم كنتاكي بالمهندسين، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل لا يقل عن إعداديه.

- يمكن قبول الطلبة بالوظائف.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- لابد من توافر رخصه قياده دراجة بخارية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 42 عامًا.

مميزات العمل

- فى حاله أن الدراجة ملك مندوب التوصيل يكون المرتب 1500 + 7.5 جنيه على الأوردر، بالأضاف إلى مبلغ من 300 إلى 500 بدل مواصلات.

- أى أوردر بعد الأوردر الـ14 بـ10 جنيهات.

- فى حاله أن الدراجه ملك الشركه 2300 + 8 جنيهات على الأوردر من بعد الأوردر الـ14 من 300 إلى 500 بدل مواصلات.

- توفير دراجه من الشركة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

وظائف شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط للخريجين.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة على 35 عامًا.

الحقوق والمميزات

- المرتب يصل إلى 1900 جنيه.

- مواعيد عمل تبدأ من 7 ص إلى 3 عصرًا.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات.

وظائف شركة بداية لتصنيع الأدوات الكتابية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي مناسب يفضل بكالوريوس تجارة خارجية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامين في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة فى التسويق من خلال Linkdin- facebook-E-mail.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد في الإنجليزية.

- يفضل من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 38 عامًا.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 5 آلاف ويصل حتى 7 آلاف جنيه حسب الخبرة.

- المواعيد: من 8 صباحًا وحتى 5 مساءً.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين تدريبات مدفوعة الأجر.

- تمنح الشركة العاملين تأمين طبى و إجتماعى وعمولات.

وظائف شركة مشهورة تعمل بمجال Plastic

slippers

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالى مناسب.

- أن يكون المتقدم للوظائف له خبرة سابقة بالمجال التجارى وفتح الشراكات.

- أن يكون لديه خبرة في مجال الأزياء.

- اجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

وظائف شركة ترانزيشن للأجهزة الكهربائية

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط.

- ان يكون لديه خبرة بنفس الوظيفة وخصوصا في مصانع التلفزيونات.

- أن يكون جيد باللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمميزات

- المرتب يصل إلى 3 آلاف و500 جنيه.

- تمنح الشركة العاملين يومين إجازة.

- تصل ساعات إلى 8 ساعات عمل يومية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات.