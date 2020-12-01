وظائف شاغرة للمدرسين براتب يصل لـ4 آلاف جنيه شهريا

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف الشاغرة والمتاحة اليوم، والمتعلقة بمهنة التدريس بعدد من محافظات الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، تفاصيل الوظائف المتاحة في التقرير التالي.

معلم لغة عربية

اسم الشركة: معهد اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 22 - 40 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

أساسيات الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعاقات الحركية الخفيفة، واستخدام العكاز، واستخدام كرسي متحرك، وشلل الأطفال، وبتر الأطراف.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: مؤسسة الإمام أحمد بن حنبل للتعليم (أكاديمية كلمة).

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 29 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مشرف مادة علوم

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 -15 سنة خبرة.

السن المطلوب: 35 -45 عاما.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: دليلك للايلتس.

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الأزاريطة - الأنفوشي - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 5 خبرة على الأقل.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 35 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

مدرس/ مدرسة تربية فنية

اسم الشركة: جمعية تواصل لتنمية اسطبل عنتر.

مقر العمل: مصر القديمة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 30 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

معلمة لغة عربية

اسم الشركة: مؤسسة الإمام أحمد بن حنبل للتعليم (أكاديمية كلمة).

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 - 29 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مدرس رياضيات

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان - ‎4 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 - 36 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مدرس/ مدرسة لغة إنجليزية

اسم الشركة: Dream Land Nursery.

مقر العمل: سيدي بشر - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 23 - 40 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مدرس دراسات اجتماعية

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنتان - ‎4 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 23 -36 عاما.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.