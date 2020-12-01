والدة ضابط بحري مختطف في مركب نيجيريا باكية: "ده لسه عريس"

كشفت أمل مصطفى توفيق، والدة الضابط بحري ثاني سعد شوقي، المختطف على متن المركب المصري، الذي اٌختطف أمام سواحل نيجيريا تفاصيل الواقعة، فذكرت أن نجلها وظيفته الأساسية العمل على متن المراكب التجارية، وأن آخر اتصال جرى بينهما كان مع نهاية يوم الأربعاء، وامتد الانقطاع حتى الأحد.

وأضافت "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنها لجأت إلى الشركة اللبنانية، وعلمت من خلالهم أن المركب جرى اختطافه، "إبني لسه عريس، ودي أول مرة يكون على الخط الإفريقي، بكلم صاحب الشركة ومش عارفة هو بيطمني ولا المفاوضات حقيقية مع القراصنة".

كانت مركب مملوكة لرجل لبنانى، يدعى "عدنان الكوت"، تعرضت لاحتجاز على يد قراصنة، بالقرب من سواحل نيجيريا، وذلك خلال نقلها للبضائع من أبوجا إلى الكاميرون، والتي كانت على متنها 10 أفراد بينهم مصريين اثنين أحدهما مهندس بحرى والآخر ضابط بحرى ثانى.

حصلت "الوطن" على أول صورة للمركب اللبناني المختطف في دولة نيجيريا على يد قراصنة قاموا بخطف 10 مصريين كانوا على متن المركب المتجه من نيجيريا للكاميرون وطالبوا مالكه بدفع فدية مليون ونصف المليون دولار .

وقال عدنان الكت، مالك المركب اللبناني المختطف في نيجيريا، إن "قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين وإن شاء الله نوصل لحل عن قريب".

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" متابعا المختطفين حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.