لميس الحديدي تنعى حافظ أبو سعدة بكلمات مؤثرة: "كان ناصريا يحترم مهنته"

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنوات طويلة، قائلة: "فقدنا رجلًا حقوقيًا مهمًا، سعدة لم يكن مجرد رجل نستضيفه في البرامج، لكنه كان صادقا ومناضلا وأمينا على كلمته، وهو من أهم الحقوقيين في المنطقة العربية، وتعرض للسجن عدة مرات، رجل ناصري يساري يحترم نفسه ويحترم مهنته".

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على شاشة "ON": "استطاع أبو سعدة تحقيق توازن مهم جدا لشرف مهنته كحقوقي يدافع عن حقوق الإنسان، وكان بالنسبة لنا صديق ونحن افتقدناه، وكانت صدمة لنا جميعا، بسبب رحيله المبكر".

وتابعت: "محدش يعز على ربنا لكن هو رحيل مبكر حيث أنه يبلغ من العمر 55 عاما، وبهذه المناسبة أحب أن أذكر بمناسبة وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا.. كورونا ثم كورونا ثم كورونا.. وهو هنا لا يختار بين صغير وكبير، خاصة أن الراحل يبلغ فقط 55 عاما، وهذا قضاء الله، أنا عاوزة أقول حافظوا على أنفسكم".