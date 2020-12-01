شركات السياحة: لا يمكن السفر للعمرة دون الحصول على باركود البوابة

قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أي مواطن مصري يحصل على تأشيرة عمرة، من شركة سياحة مصرية حصلت عليها من وكيل سعودي عبر ما يسمى بالوكيل الافتراضي، دون المرورعلى البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، فلن يتم السماح له بالسفر إلى المملكة، وفقا لقانون إنشاء بوابة العمرة المصرية الالكترونية.

وتابع: "لا يمكن لأى مصري حاصل على تأشيرة عمرة، الخروج من المنافذ الجوية والبرية المصرية، دون وجود باركود البوابة".

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعى اليوم، صور لصدور تأشيرات لمواطنين مصريين عبر الوكيل السعودى مباشرة، بما يعرف بنظام "b to c"، أي من الوكيل السعودي إلى شركات السياحة، دون المرور على بوابة العمرة المصرية.

وأضاف باسل لـ"الوطن"، أن وكلاء العمرة السعوديين، بدأوا فى إصدار تأشيرات عمرة إلى شركات السياحة مباشرة، عبر الوكيل الافتراضي، إلا أن هذا النظام، لا يتوافق مع قانون إنشاء البوابة، مشيرا إلى أنه وفقا لقانون بوابة العمرة المصرية، فإن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة المنوط لها تنظيم رحلات العمرة للمواطنين فقط، وذلك من خلال البوابة.

ومن جهته كشف مصدر بوزارة السياحة، أن المطارات والمنافذ المصرية، ستمنع سفر أي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بنظام الوكيل الافتراضي، كونها لا تحمل باركود البوابة، لافتا إلى أن البوابة مرتبطة إلكترونيا بكل المنافذ المصرية وأيضا بالجوازات، مشيرا إلى أن الشركات التى سيثبت تعاملها مع وكلاء سعوديين بعيدا عن البوابة المصرية، سيتم توقيع عقوبات عليها تصل إلى حد إلغاء التأشيرة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الهدف الرئيسي من إنشاء البوابة المصرية للعمرة، هو الحفاظ على حقوق المواطن والدولة والشركات السياحية، ومنع أية حالات نصب كانت تحدث على المعتمرين.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، تعكف حاليا على وضع الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة لهذا العام.