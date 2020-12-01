اللجنة العليا للفيروسات: كورونا قد يظل بالجسم لمدة 6 أشهر رغم التعافي

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الأجسام المضادة للمتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تستمر لفترة تتراوح ما بين 3 شهور إلى 6 شهور ويمكن أن يصاب بالفيروس مرة أخرى وهذا ما حدث في حالة الطبيبة الصيدلانية حنان التي أصيبت 3 مرات خلال 9 شهور.

وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث من مصر" المذاع على فضائية mbc مصر والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه لا يجب إجراء المسحة الثانية لأنها قد تشخص الحالة أنها مصابة رغم أنها مجرد بقايا للفيروس الميت في جسم الإنسان.

وذكر عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن منظمة الصحة العالمية بيّنت أنه يوجد أشخاص ليسوا قليلين يتم شفاءهم من الأعراض وتحاليل الدم تكون مبشرة لكن مسحتهم تظل إيجابية لمدة 3 شهور، والسبب وجود بقايا الفيروس الميت في الجسم وهذا سر وجود بيان يومي لوزارة الصحة يضم 6 دوائر والتي كانت تعبر عن عدد تحول الحالات من إيجابية إلى سلبية ولكن حاليا أصبحت هذه الدوائر 5 فقط.

وألمح إلى أن مركز التحكم في الأمراض في أمريكا طالب بحساب 10 أيام من الأعراض بشرط أن يكون أخر 3 أيام بدون أعراض من أجل إعادة الأشخاص مرة أخرى للعمل بعد شفاءهم مع التأكيد على عدم ضرورة إجراء مسحة ثانية لأنه قد يضم جسم الشخص بقايا الفيروس الميت رغم شفاءه التام.

وتابع:" إذا أجرينا تحليل مسحة "بي سي أر" للمرضى لـ 3 أشخاص سيظهر شخص منهم مصاب وهذا مؤشر خطير على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل الأيدي وتطبيق التباعد الاجتماعي".