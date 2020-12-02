قبل الصمت.. ثلاثة مؤتمرات بالسويس لتأييد تحالف مستقبل وطن والجمهوري

قبل بدء الصمت الانتخابي، نظم أهالي محافظة السويس، أمس، ثلاثة مؤتمرات لتأييد مرشحي تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري في انتخابات الإعادة.

ونظم الأهالي المؤتمرات بمنطقة كبريت وجنيفة بالقطاع الريفي ومنطقة السادات السكنية بحي الأربعين، وأعلنوا من خلالها قيامهم بالنزول والمشاركة بانتخابات الإعادة لتأييد اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجهوري.

وحضر المؤتمرات الثلاثة، أعضاء مجلس الشيوخ أحمد خشانه وحافظ شوشة وسيد عبده، وأعلنوا تأييد مرشحي التحالف.

وقال أحمد خشانه، عضو مجلس الشيوخ، "أثق في وعي شعب السويس ومشاركتة في انتخابات الإعادة داخل المحافظة، وأؤكد للجميع أنكم سترون نوابا بالبرلمان سيعملون من أجل خدمة شعب السويس في كل مكان، وأننا سنعمل يد واحدة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب".

وأعلن بكري أبوالحسن، نقيب الصيادين بالسويس، عن دعم أبناء قطاع الصيد بمحافظة السويس في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالمحافظة لصالح اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وقال "بكري" "إننا العاملون بقطاع الصيد سنقوم بالمشاركة في التصويت بالانتخابات، وأننا أعلنا تأييدنا لمرشحي تحالف مستقبل وطن والشعب الجمهوري لأنهم بالفعل يريدون العمل من أجل الصيد ويعلمون جيدا ما تحتاجه المحافظة من أجل تطويرها".

وأكمل "شاركنا بالمرحلة الأولى في الانتخابات، وسنشارك في انتخابات الإعادة بشكل واضح، ونحن نثق في قدرة مرشحي التحالف بحزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري على العمل الجاد في خدمة أهالي السويس".

ويخوض انتخابات الإعادة بالسويس، اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري والمرشح المستقل جلال مازن، وأحمد مراد مرشح حزب حماة الوطن.