"تعليم الفيوم" تدشن مبادرة أسبوع الصحة العامة في المدارس

عقد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا، اليوم، مع مديري الإدارات التعليمية، ومديري المراحل ورؤساء الأقسام بالمديرية، والإدارات التعليمية، بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية، والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام والعلاقات العامة بالمديرية، بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لمناقشة سير العملية التعليمية والخطط المقر تنفيذها مستقبلا.

في بداية الاجتماع، أعلن وكيل الوزارة تدشين مبادرة أسبوع الصحة العامة في مدارس محافظة الفيوم والذي يبدأ أول الأسبوع المقبل، وشدد وكيل الوزارة على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ"كورونا"، لافتًا إلى أنّ السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية اليومية لمديري الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية ورؤساء الأقسام للمدارس ومعالجة السلبيات فورًا وذلك من أجل انضباط وانتظام العلمية التعليمية بالمدارس، مشيرًا إلى تفعيل دور موجة المادة في جميع الإدارات التعليمية، حيث يتفاعل مع الطلاب ويشارك مع المعلم خلال شرح المادة ، حتى يتمكن من قياس مستوى الطلاب وتقييم المعلم، من أجل تقديم وإبراز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، وذلك من أجل تحقيق نواتج تعليم جيدة في المدارس على مستوى المحافظة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال الاجتماع على ضرورة عمل امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وذلك لتدريب الطلاب على الامتحان على جهاز التابلت، وشدّد على مسئولي التطوير التكنولوجي بضرورة التغلب على أي معوقات أمام طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة الحالية من أجل إجراء الاختبار التجريبي للطلاب في سهولة ويسر.